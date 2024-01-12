МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Банковская группа Citigroup сообщила, что суммарно 4,7 миллиарда долларов остаются в качестве "застрявших" дивидендов клиентов ее дочерней компании в РФ, следует из презентации компании по итогам года. Чистая прибыль Citigroup упала за год почти на 40 процентов

"Около 4,7 миллиарда долларов, или 72% от риска потенциальных убытков (exposure) Citi в 6,5 миллиарда (в РФ — ред.), это невозвратные корпоративные дивиденды в России, полученные и удерживаемые от имени кастодиальных клиентов (пользователей депозитарных услуг банка — ред.) в российском подразделении Citi", — говорится в сообщении.

За исключением дивидендов, exposure группы снизился на 82% к четвертому кварталу 2021 года, указывает группа. Также в презентации отмечается, что общий показатель риска, связанного с российской "дочкой", на конец года составил 6,5 миллиарда долларов — это на 13% ниже по отношению к предыдущему году и на 34% ниже к четвертому кварталу 2021 года.

Ранее группа сообщила, что создала резервы в размере 1,3 миллиарда долларов, "связанные с увеличением рисков ограничения перевода средств" в Аргентине и России.

Citigroup еще в апреле 2021 года объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. После введения против России западных санкций "Ситибанк" заявил в середине марта 2022 года, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.