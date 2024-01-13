МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Банк России внес в список организаций с признаками финансовой пирамиды интернет-проект "Слово пацана/Slovopacana", следует из сообщения регулятора. ЦБ сообщил о рекордном росте объема денежной массы России

"Наименование, знак обслуживания, коммерческое обозначение и иные средства индивидуализации лица: "Слово пацана/Slovopacana". Признаки, установленные Банком России: Признаки "финансовой пирамиды", — сообщается на сайте ЦБ РФ.

Как поясняется в Telegram-канале ЦБ России "Финансовая культура", суть этой пирамиды в том, что организаторы предлагают сделать взнос, причем в криптовалюте (эквивалентный примерно сумме от 10 долларов), взамен участник пирамиды получает какие-то токены — тоже наподобие криптовалюты, только их собственной, которая крутится внутри проекта. Эти токены якобы постоянно растут в цене, по убеждениям организаторов до 25% в день с целью еще большего взлета, потом ее якобы можно продать — и получить огромную прибыль.

Сайт стилизован кадрами из сериала и, конечно, пацанскими цитатами, сообщает "Финансовая культура".

"На самом деле этот псевдоинвестпроект не имеет никакого отношения к сериалу. Это классическая пирамида: людям обещают заработок за счет привлечения новых участников. Как только организаторы наберут побольше взносов, они исчезнут со всеми деньгами. И угадать, когда именно это случится, невозможно. Найти организаторов почти нереально — они не оставляют контактов. Выследить, куда ушли деньги, тоже вряд ли получится — криптокошельки анонимны", — поясняет Telegram-канал по финансовой культуре.

"Финансовые пирамиды традиционно используют актуальную новостную повестку, но их суть и схема работы остаются прежними", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Банка России.

"Банк России противодействует компаниям с признаками финансовой пирамиды, информацию о них и созданных ими сайтах мы переедаем в правоохранительные органы для блокировки. Мы призываем граждан критически относиться к предложениям быстрого обогащения, основанного на вложениях в неизвестные активы. Всегда проверяйте компанию, которая предлагает такой заработок, на сайте Банка России – в списке финансовых организаций и в списке компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид", — сказали в ЦБ РФ.