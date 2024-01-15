МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Штрафы для банков в России за навязывание дополнительных услуг (недобросовестные продажи, "мисселинг") могут вырасти в десятки раз, соответствующий законопроект может поступить в Госдуму уже в весеннюю сессию и быть принят в первом полугодии, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Раскрыты детали подложного заявления о банкротстве "СПБ Биржи"

"Известно, о том, что такая работа идет, и в принципе она объективна, поскольку поступает информация о злоупотреблениях финансовых организаций, навязывающих дополнительные услуги при оказании основой услуги клиенту. Инициатор — Центральный банк, видимо, туда поступает основной объем жалоб, поэтому они озаботились этой проблемой", — сказал Аксаков.

"Пока всё идет на рассмотрение, но по информации, которую я получаю, довольно серьезно там, скажем, не в разы, а возможно, в десятки раз увеличится наказание за мисселинг",- сказал он, отвечая на вопрос о том, как изменятся штрафы для финансовых организаций.

По словам Аксакова, такой законопроект может быть внесен в Госдуму в весеннюю сессию, скорее всего в первом квартале текущего года. Если он будет внесен в феврале, то принять его можно будет в первой половине этого года. Закон может вступить в силу со следующего года, либо со второй половины текущего, заключил он.

В сентябре ЦБ сообщал, что самый распространенный вид дополнительных услуг – это предложение к кредиту или займу приобрести дополнительно различные страховки, а также, например, подписку на онлайн-кинотеатр, консультационные услуги психолога, астролога или ветеринара на абонентской основе, юридические услуги, телемедицинские консультации и так далее. В результате может набежать значительная переплата.

Сегодня штраф за навязывание дополнительных товаров или услуг для должностных лиц составляет от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, для юридических — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.