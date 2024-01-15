МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. ВТБ получил предупреждение от Санкт-Петербургского управления Федеральной антимонопольной службы за рекламу на квитанции для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, говорится в сообщении УФАС. ФАС рассказала, как банки вводят клиентов в заблуждение

"В Управление обратился местный житель. В своем почтовом ящике он обнаружил квитанцию с рекламой банка ВТБ на оборотной стороне. В силу части 10.3 статьи 5 Закона о рекламе не допускается размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов", — сказано в сообщении.

При этом, как указали в службе, ответственность за данное нарушение лежит на распространителе рекламы – в данном случае это была управляющая компания.

Вместе с тем, установлено, что листы бумаги с рекламой для печати на них платежных документов передал управляющей компании сам банк. Кроме того, ВТБ является профессиональным участником рынка банковских услуг и ему известны требования законодательства, в том числе запрет на печать рекламы на оборотных сторонах платежных документов. Таким образом, банк действовал в обход закона о рекламе, чтобы рекламировать свои услуги, отмечает УФАС.

"Указанные действия банка могут быть направлены на получение необоснованных конкурентных преимуществ на рынке. В действиях банка комиссия усмотрела признаки нарушения статьи 14.8 закона о защите конкуренции. На основании статьи 39.1 Закона о защите конкуренции банку выдано предупреждение о прекращении указанных действий", — сказано в сообщении.