МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Банки в России в декабре 2023 года выдали максимальный объем льготной ипотеки с сентября — около 580 миллиардов рублей, следует из материалов Банка России. Банк России назвал новые риски льготной ипотеки

"По оперативным данным, в декабре наблюдалось увеличение выдачи ипотечных кредитов с господдержкой… Так, по данным АО "ДОМ.РФ", по льготным программам в декабре предоставлено ИЖК на сумму более 580 миллиардов рублей", — сообщил регулятор.

Увеличение выдач, как указал регулятор, связано с ожиданиями ужесточений условий по ряду программ с 23 декабря 2023 года. Кроме того, по данным ЦБ, повышенный спрос на ипотеку в целом характерен для последнего месяца года.

Согласно данным ЦБ, объем выданной в декабре госипотеки на 6,8% больше, чем в ноябре. Но при этом на 11% меньше сентябрьских результатов, когда было выдано 652,4 миллиарда рублей, что является максимумом за весь период действия госпрограмм. Общий объем ипотечных выдач в сентябре также был рекордным — 955,2 миллиарда рублей.

Согласно постановлению кабмина, которое вступило в силу 23 декабря, первоначальный взнос по программе льготной ипотеки на жилье в новостройках под 8% годовых вырос до 30% с 20%, а максимальная сумма кредита стала единой по всей стране — 6 миллионов рублей. Кроме того, была снижена на 0,5 процентного пункта предельная величина субсидий, получаемых банками в рамках ряда льготных программ.