МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Акционеры TCS Group Group (группа "Тинькофф", куда входит "Тинькофф банк") одобрили редомициляцию с Кипра в специальный административный район (САР) на острове Русский, следует из сообщения группы. Бывшие топ-менеджеры "Тинькофф" купили банк на Филиппинах, пишут СМИ

Ранее в понедельник компания сообщила, что акционеры TCS Group одобрили редомициляцию с Кипра на территорию российского специального административного района.

"… начиная с даты редомициляции, местом жительства компании будет и является настоящим изменено на: остров Русский, городской округ Владивосток, Приморский край, Россия", — говорится в сообщении.

Согласно материалам компании, ее название меняется на МКПАО "ТКС Холдинг". Генеральным директором назначается вице-президент Тинькофф банка Константин Маркелов. Размер уставного капитала общества составит 725,3 миллиона рублей.

В ноябре прошлого года председатель правления банка "Тинькофф" Станислав Близнюк сообщал, что TCS Group планирует провести редомициляцию с Кипра, рассматривает разные варианты.

В 2018 году в России был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Созданные в этих рамках САРы функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).