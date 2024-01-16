МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Минимально необходимый доход для покупки квартиры в ипотеку в Москве вырос за год почти на 20% — до 110 тысяч рублей в месяц, рассказали РИА Недвижимость эксперты. Банки в декабре выдали максимальный объем льготной ипотеки

Требования банков к уровню заработка ипотечных заемщиков за последний год не изменились – величина ежемесячного платежа по кредиту не должна превышать 50-70% его дохода. Однако ставки по ипотеке в России выросли в среднем за год почти до 17% с примерно 7% на первичном рынке и 10% — на вторичном. В отдельных банках на январь 2024 года они находятся на уровне 20%. Увеличение ставок закономерно приводит и к росту ежемесячного платежа.

"Если для базового расчета при покупке московской однокомнатной квартиры стоимостью 8 миллионов рублей, брать кредит в 6 миллионов рублей на 15 лет, то чистый доход семьи должен начинаться при текущих рыночных ставках от 110 тысяч рублей в месяц. Это почти на 20% выше, чем в начале 2023 года", — сказал заместитель гендиректора "Национальной фабрики ипотеки" Игорь Жигунов.

Глава департамента ипотечного кредитования "ТСН Недвижимости" Юлии Позаченюк напомнила, что необходимый для получения ипотеки доход должен рассчитываться за вычетом налогов и платежей по другим долговым обязательствам. Кроме того, банк будет учитывать расходы на содержание иждивенцев.

Она также отметила, что примерно 1% стоимости ипотеки составят разовые расходы при проведении сделки, такие как услуги оценщика, страховка, стоимость цифровых сервисов банков. Страховку же придется в дальнейшем продлять и оплачивать ежегодно.

По оценке Позаченюк, только около 30% семей в Москве имеют доход, который позволит им оформить ипотеку по рыночной ставке, учитывая текущие цены на жилье.

Как добавил Жигунов, в остальных регионах России минимально необходимый доход ипотечного заемщика будет, как правило, меньше в сравнении с Москвой, так как там более дешевая недвижимость. Но, например, в Сочи стоимость жилья в ряде случаев может быть и выше, чем каких-то районах столицы, соответственно, потребуется и больший уровень дохода.