ДАВОС, 16 янв — ПРАЙМ. Крупнейшие центробанки начнут снижать ставки во второй половине 2024 года, но они уже вряд ли будут такими низкими, как до коронавируса — наоборот, сейчас идет возврат к временам до глобального финансового кризиса 2008 года с более жесткой денежно-кредитной политикой, заявила первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат. Глава МВФ спрогнозировала влияние ИИ на рабочие места

"Мы переходим к режиму, при котором центральные банки будут более осторожными в отношении нагрева экономики и превентивных мер до того, как инфляция превысит целевой показатель. По этим причинам мы переходим к более высоким ставкам. Это возврат к временам до глобального финансового кризиса", — сказала она, выступая на экономическом форуме в Давосе.

Гопинат полагает, что ставки уже не вернутся к низким уровням, наблюдавшимся после финансового кризиса 2008 года и до 2019 года, а будут в среднем выше этого уровня. "Причина, по которой я говорю это, заключается в том, что центральные банки были слишком сосредоточены на слишком низкой инфляции. Они были заинтересованы в том, чтобы поддерживать высокие темпы роста экономики, а не действовать упреждающе", — пояснила экономист.

Она также добавила, что хотя рынки ждут от центральных банков агрессивного снижения ставок, это произойдет не раньше второй половины текущего года.