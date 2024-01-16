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2024
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В Кремле назвали неуместным вопрос об "операции" Набиуллиной
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Вопросы, касающиеся личной информации о здоровье, а также сообщения о якобы проведенной операции главе Банка России Эльвире Набиуллиной, не уместны в рамках общения с... ПРАЙМ, 16.01.2024
банки, финансы, новости, россия, эльвира набиуллина, операция, цб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Вопросы, касающиеся личной информации о здоровье, а также сообщения о якобы проведенной операции главе Банка России Эльвире Набиуллиной, не уместны в рамках общения с журналистами, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее пресс-секретарю президента задали вопрос, возможно ли получить подтверждение об "операции в КЦБ" главы Центробанка. "Это абсолютно личная информация о состоянии здоровья, мы не имеем ни возможности, ни желания это комментировать. Мы в любом случаем желаем здоровья, сил и продолжения целеустремленности Эльвире Сахипзадовне…" — заключил Песков.
В ноябре газета Politico назвала Набиуллину главным "разрушителем" года за вклад в усиление экономики России, отметив, что во многом благодаря ее действиям и политике ЦБ "удалось предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций".
Набиуллина отмечала, Центральный банк "вел, ведет и будет вести политику, нацеленную на то, чтобы доходы не обесценивались от высокой инфляции". Цель регулятора — устойчивый финансовый сектор, который позволял бы сохранять сбережения россиян и бизнеса и давал финансовые ресурсы структурной перестройке экономики.