МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Вопросы, касающиеся личной информации о здоровье, а также сообщения о якобы проведенной операции главе Банка России Эльвире Набиуллиной, не уместны в рамках общения с журналистами, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Набиуллина назвала объем заблокированных бумаг на СПБ Бирже из-за санкций

Ранее пресс-секретарю президента задали вопрос, возможно ли получить подтверждение об "операции в КЦБ" главы Центробанка. "Это абсолютно личная информация о состоянии здоровья, мы не имеем ни возможности, ни желания это комментировать. Мы в любом случаем желаем здоровья, сил и продолжения целеустремленности Эльвире Сахипзадовне…" — заключил Песков.

В ноябре газета Politico назвала Набиуллину главным "разрушителем" года за вклад в усиление экономики России, отметив, что во многом благодаря ее действиям и политике ЦБ "удалось предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций".

Набиуллина отмечала, Центральный банк "вел, ведет и будет вести политику, нацеленную на то, чтобы доходы не обесценивались от высокой инфляции". Цель регулятора — устойчивый финансовый сектор, который позволял бы сохранять сбережения россиян и бизнеса и давал финансовые ресурсы структурной перестройке экономики.