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https://1prime.ru/banks/20240116/842810865.html
Двадцать стран подключились к российскому аналогу SWIFT
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Уже 20 стран подключились к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, российскому аналогу международной системы SWIFT, следует из презентации первого зампреда ЦБ... ПРАЙМ, 16.01.2024
банки, финансы, экономика, госпроекты, новости, россия, swift, банк россии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Уже 20 стран подключились к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, российскому аналогу международной системы SWIFT, следует из презентации первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина.
ЦБ в начале декабря сообщал, что на тот момент действующими пользователями Системы передачи финансовых сообщений Банка России являются 150 нерезидентов из 16 стран против чуть более 100 на конец 2022 года.
"Система передачи финансовых сообщений: 557 банков и компаний, из низ 159 нерезидентов из 20 стран", — говорится в презентации, представленной Чистюхиным на международной выставке-форуме "Россия".