МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Уже 20 стран подключились к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, российскому аналогу международной системы SWIFT, следует из презентации первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина. ЦБ назвал долю нерезидентов, использующих российский аналог SWIFT

ЦБ в начале декабря сообщал, что на тот момент действующими пользователями Системы передачи финансовых сообщений Банка России являются 150 нерезидентов из 16 стран против чуть более 100 на конец 2022 года.

"Система передачи финансовых сообщений: 557 банков и компаний, из низ 159 нерезидентов из 20 стран", — говорится в презентации, представленной Чистюхиным на международной выставке-форуме "Россия".