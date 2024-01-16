2024-01-16T15:28:00+03:00
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2024-01-16T15:28:00+03:00
2024
https://1prime.ru/banks/20240116/842811564.html
Незаконное обналичивание в России за 10 лет упало в 23 раза
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Объем незаконного обналичивания средств в России по итогам 2023 года, по предварительным оценкам, с 2013 года снизился в 23 раза и составил 84 миллиарда рублей, следует из... ПРАЙМ, 16.01.2024
банки, финансы, новости, россия, центробанк, обналичивание денег
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Объем незаконного обналичивания средств в России по итогам 2023 года, по предварительным оценкам, с 2013 года снизился в 23 раза и составил 84 миллиарда рублей, следует из презентации, которую представил первый зампред ЦБ России Владимир Чистюхин в рамках форума "Россия".
Согласно материалам, в 2013 году незаконное обналичивание в РФ достигло 1,9 триллиона рублей, а в 2023 году упало до 84 миллиардов рублей (в 23 раза). Уточняется, что это предварительная оценка регулятора.
Там же сообщается, что объем подозрительных операций по выводу средств за рубеж в прошлом году составил 32 миллиарда рублей, тогда как в 2013 году — 1,7 триллиона рублей.
По данным ЦБ, в 2022 году объемы обналичивания денежных средств в банковском секторе РФ составили 64 миллиарда рублей.