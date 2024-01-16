МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Объем незаконного обналичивания средств в России по итогам 2023 года, по предварительным оценкам, с 2013 года снизился в 23 раза и составил 84 миллиарда рублей, следует из презентации, которую представил первый зампред ЦБ России Владимир Чистюхин в рамках форума "Россия". Банк России назвал объем обналичивания денежных средств в 2022 году

Согласно материалам, в 2013 году незаконное обналичивание в РФ достигло 1,9 триллиона рублей, а в 2023 году упало до 84 миллиардов рублей (в 23 раза). Уточняется, что это предварительная оценка регулятора.

Там же сообщается, что объем подозрительных операций по выводу средств за рубеж в прошлом году составил 32 миллиарда рублей, тогда как в 2013 году — 1,7 триллиона рублей.

По данным ЦБ, в 2022 году объемы обналичивания денежных средств в банковском секторе РФ составили 64 миллиарда рублей.