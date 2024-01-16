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ВТБ ждет, что ЦБ сохранит ключевую ставку в феврале
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Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 16% на протяжении двух кварталов, с третьего начнет снижать, до конца года она опустится до 13%, заявил журналистам первый зампред... ПРАЙМ, 16.01.2024
банки, финансы, новости, россия, ключевая ставка, цб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 16% на протяжении двух кварталов, с третьего начнет снижать, до конца года она опустится до 13%, заявил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов в кулуарах форума-выставки "Россия".
"Два квартала — 16%, до конца года до 13% снижение", — ответил он на вопрос об ожиданиях по уровню ключевой ставки после заседания ЦБ в феврале и в целом по году.
Банк России 15 декабря 2023 года повысил ключевую ставку на один процентный пункт — до 16% годовых, что стало максимумом с апреля прошлого года. Следующее заседание совета директоров Банка России запланировано на 16 февраля.