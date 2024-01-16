ВАШИНГТОН, 16 янв — ПРАЙМ. Ожидания рынков, согласно которым центральные банки в 2024 году начнут агрессивно снижать процентные ставки, являются преждевременными, заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат. ВТБ ждет, что ЦБ сохранит ключевую ставку в феврале

"Мы знаем, что рынки ожидают от центральных банков достаточно агрессивного сокращения ставок. Полагаю, что делать подобный вывод преждевременно", — заявила она во время выступления на экономическом форуме в Давосе, трансляцию которого вел МВФ.

По мнению замглавы международной организации, мировая экономика находится в стадии снижения инфляции, которая "удивляет тем, насколько быстро она опустилась", однако работа монетарных регуляторов еще не завершена. В частности, Гопинат указала на сохраняющиеся ограничения на рынках труда США и еврозоны.

"Нам следует ожидать, что ставки пойдут вниз в определенный момент в этом году. Но основываясь на данных, которые мы видим прямо сейчас, вероятнее всего ожидать этого во второй половине текущего года", — резюмировала она.

В декабре Федеральная резервная система (ФРС) США в третий раз подряд сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, что совпало с прогнозом аналитиков. Кроме того, американский регулятор понизил прогноз по инфляции в стране на 2023 и 2024 года, повысил прогноз роста ВВП на 2023 год и сохранил прогноз по безработице на 2023 и 2024 года. ФРС прогнозирует возвращение инфляции в США к целевому уровню в 2% в 2026 году.