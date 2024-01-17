МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Мошенники для обмана россиян стали чаще создавать адресные схемы и даже имитировать голоса родных и знакомых потенциальной жертвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. В ЦБ рассказали, к кому чаще всего обращаются за помощью мошенники

"Чтобы вынудить человека сообщить необходимые сведения или совершить денежный перевод, злоумышленники могут выходить на контакт с человеком от имени знакомых, родных или коллег, имитируя их голоса с помощью специальных программ", — рассказали в ЦБ.

Злоумышленники, как отмечает регулятор, активно применяют комбинированные схемы мошенничества, преимущественно телефонного. При этом все чаще они создают адресные схемы, которые составлены по цифровому портрету человека. Такой портрет мошенники могут составить, например, на основании информации, которую сам человек размещает на открытых интернет-ресурсах: о родственниках, друзьях, работе, досуге, добавили в ЦБ.

"Мы рекомендуем людям осторожно подходить к размещению личной и финансовой информации в социальных сетях и других открытых ресурсах. Никогда не пересылайте в мессенджерах и социальных сетях сведения из документов, не вводите на сомнительных сайтах свои данные. Не нужно совершать какие-либо денежные операции по просьбе лиц, поступающей по телефону", — отметил регулятор.

При возникновении любых сомнений ЦБ советует позвонить человеку, от имени которого вам звонят, и уточнить у него информацию.

В ноябре прошлого года старший исследователь данных в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Аникин сообщал РИА Новости, что сейчас активно развивается направление голосовых дипфейков, но правдоподобно клонировать чужой голос пока тяжело.