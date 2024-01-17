МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Турецкие банки начали массово отказываться сотрудничать с российскими кредитными учреждениями, опасаясь введения против них санкций, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на финансовом рынке и участников внешней торговли. В Кремле отказались обсуждать сообщения о проверках китайских банков

Отмечается, что турецкие банки прекращают корреспондентские отношения, а также отказываются обрабатывать платежи без формального закрытия договоров. По словам одного из источников издания, есть ряд исключений в отношении дочерних иностранных российских банков.

Другой собеседник газеты сообщил, что проблемы начались давно, но в конце декабря прошлого года ситуация усугубилась и затронула почти все турецкие кредитные организации, в частности Nurol Bank и Emlak Bank. С первым банком сотрудничали до 40 российских банков. Они открывали для российских кредитных организаций корреспондентские счета в лирах, долларах и других валютах. По словам источника, отдельные банки также принимали платежи в рублях.

Источник добавил, что из-за давления Вашингтона отношения с Россией разрывают не только турецкие банки, а также китайские. Агентство Bloomberg сообщило 16 января, что китайские государственные банки ужесточают ограничения против российских клиентов после предупреждения США о вторичных санкциях. По данным Bloomberg, два китайских банка начали проверку своего российского бизнеса.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

В прошлом году президент США Джо Байден подписал указ, в соответствии с которым Вашингтон получил право вводить "вторичные санкции" против финансовых учреждений, которые якобы оказывают поддержку российскому ВПК. Как сообщило агентство Blomberg, как минимум два китайских банка ввели ограничения против клиентов из России и запустили проверки своего российского бизнеса и финансовых операций, опасаясь санкций со стороны Запада.