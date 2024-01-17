МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. ВТБ в 2023 году продал физлицам более 33 тонн золотых слитков, что стало рекордным результатом для банка, сообщила пресс-служба кредитной организации. ВТБ ждет, что ЦБ сохранит ключевую ставку в феврале

"В прошлом году объем проданных золотых слитков стал рекордным для банка, превысив результат 2022 года. В декабре продажи достигли максимума, составив 7,3 тонны, что обусловлено как фактором "сезонности" — традиционной высокой активностью инвесторов в конце года, так и желанием защитить портфель от рисков девальвации рубля", — приводится пресс-службой заявление замглавы управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и "Привилегии" ВТБ Евгения Береснева.

Указывается, что по итогам прошлого года продажи физического золота в ВТБ достигли 33,2 тонны. А всего с начала продаж физического золота в марте 2022 года клиенты банка приобрели слитков общим объемом 65 тонн. Средний объем сделки достиг 20 килограммов, увеличившись за год более чем в 1,5 раза, уточнили в банке.

Основная доля сделок приходится на Москву, где с момента старта продаж реализовано 59,2 тонны золота. Высокий спрос на драгоценный металл отмечается также в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре и Туле, рассказали в банке.

"По нашей оценке, в 2024 году центральные банки мира начнут снижать ставки вслед за замедлением экономического роста, что, в свою очередь, благоприятно отразится на рынке золота", — добавил Береснев.

В пресс-службе уточняют, что состоятельные клиенты ВТБ могут приобрести золото высшей 999-й пробы весом от 1 килограмма без НДС 20%, произведенное на российских аффинажных заводах. Оплатить сделку можно рублями или иностранной валютой.