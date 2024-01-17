МОСКВА,17 янв — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект об обязательном переходе с 2030 года всех российских системно значимых кредитных организаций (СЗКО) к оценке кредитных рисков на основе внутренних рейтингов. На рассмотрение Думы законопроект планируется вынести 23 января. Турецкие банки отказываются работать с российскими, пишут СМИ

По действующем законодательству банки РФ могут добровольно применять так называемый подход на основе внутренних рейтингов (ПВР) для оценки кредитного риска. Для его применения необходимо разрешение Банка России. Согласно пояснительной записке, на 1 мая 2023 года такой подход применяли четыре СЗКО в целях расчета нормативов достаточности капитала.

Как отмечалось ранее в докладе Центробанка, основным преимуществом ПВР является возможность применения банком собственных моделей количественной оценки основных параметров кредитного риска, основанных на анализе статистики дефолтов заемщиков. При внедрении ПВР банки не только получают более точную оценку капитала, необходимого на покрытие кредитного риска, но и в целом переводят свои системы управления рисками на более высокий уровень развития.

Законопроект, внесенный группой сенаторов и депутатов, устанавливает для системно значимых банков обязанность по применению ПВР. При этом банки смогут применять свои методики управления рисками и модели количественной оценки рисков только с разрешения ЦБ.

В случае несоответствия банковских методик установленным требованиям Банк России будет вправе потребовать устранения выявленных нарушений и (или) ввести повышенные значения параметров риска. При невыполнении его требований регулятор будет вправе оштрафовать банк, ограничить его отдельные операции и принять другие меры воздействия.

Законопроект также допускает возможность использования средств пенсионного фонда Банка России для дополнительного пенсионного обеспечения служащих ЦБ с привлечением третьих лиц, в том числе негосударственных пенсионных фондов. Одновременно из закона о ЦБ исключается ряд норм, утративших актуальность.

Предполагается, что в случае принятия закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. При этом обязанность системно значимых банков применять ПВР начнет действовать с 1 января 2030 года.