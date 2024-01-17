ДАВОС, 17 янв — ПРАЙМ. Банковская система в целом достаточно хорошо держится в условиях повышения процентных ставок и происходящих в мире конфликтов, однако существуют риски для части банков США и Китая, заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат. МВФ призвал не ждать "агрессивного снижения ставок"

"Несмотря на резкий рост процентных ставок и происходящие в мире конфликты, мы видим, что мировая банковская система в целом держится достаточно хорошо. Но даже сейчас, в нынешних условиях, остались слабые банки. Например, в США на такие банки приходится 9% всех банковских активов в стране", — сказала она, выступая на экономическом форуме в Давосе. Трансляция велась на сайте форума.

Гопинат добавила, что МВФ также видит риски в сфере недвижимости, которая имеет большое значение как в США, так и в Европе.

Банковский кризис, начавшийся в марте прошлого года, показал, что достаточно пары средних банков, чтобы начались проблемы, возникли риски системного кризиса и потери доверия к банковской системе. "Мы должны помнить, что даже если в целом система находится в хорошем состоянии, хвост все равно может вилять собакой", — отметила она.

Тем не менее банки развивающихся экономик, за исключением Китая, держатся довольно хорошо: их регулятивный капитал был довольно высоким, что помогло преодолеть трудности. В Китае ситуация обстоит иначе. В этой стране очень большой банковский сектор: четыре крупнейших банка мира — китайские. При этом в Китае уязвим сектор недвижимости. "У Китая есть некоторые проблемы, о которых стоит беспокоиться, особенно среди небольших банков", — обратила внимание Гопинат.

"Но важный сигнал: глобальная банковская система держится хорошо. … Однако март (2023 года — ред.) научил нас: достаточно небольшого количества банков, чтобы вызвать большой шок для системы", — заключила она.

Сложности в банковском секторе США обострились в марте прошлого года после того, как регуляторы штата Калифорния закрыли входивший в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Тогда также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate и аналогичного нью-йоркского Signature Bank. Вслед за ними трудности стал испытывать и крупный швейцарский банк Credit Suisse: в результате он был поглощен UBS.