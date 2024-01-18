АНКАРА, 18 янв — ПРАЙМ. Информации в ряде СМИ о якобы отказе турецких госбанков работать с российскими партнерами из-за санкционного давления США неверны, Анкара и Москва имеют многочисленные совместные проекты, где платежи осуществляются через банки, остановить процесс априори невозможно, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник в одном из госбанков страны. Эксперт объяснил причины задержки перечисления платежей из России в Турцию

Местное издание Ekonomim сообщило во вторник, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков осуществлять денежные переводы из России. По сведениям газеты, денежные переводы почти прекратились с 1 января, экспортеры ждут срочных решений для продолжения торговли с Россией. Министерство торговли начало изучение этого вопроса.

"Нет, о каком-либо отказе не может быть и речи. Как вы себе это представляете? У нас десятки проектов с Россией по государственной линии, ведутся финансовые операции через банки. Как можно отказаться от договоренностей?" — сказал собеседник агентства.

По его словам, турецкие государственные банки не получали каких-либо указаний от правительственных структур о запрете сотрудничества с российскими банками.

"Я не знаю, откуда появились такие слухи", — подчеркнул он.

Источник РИА Новости в одном из госбанков страны в Анкаре ранее на этой неделе сообщил, что проблема с финансовыми операциями турецких экспортеров с партнерами из России присутствует с начала года, она отчасти связана с давлением на Турцию в связи с западными санкциями. По словам источника, решение может быть найдено до конца недели. При этом он добавил, что банковский сектор страны не получал каких-либо доказательств того, что турецкая сторона содействует обходу антироссийских санкций.

Турция и ЕС имеют различные мнения по санкциям в отношении России, но республика не является "объездной дорогой" в этом вопросе, заявил ранее главный советник турецкого президента, посол Акиф Чагатай Кылыч.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, и отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.