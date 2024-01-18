АНКАРА, 18 янв — ПРАЙМ. Госбанки Турции начали частично осуществлять платежи из РФ, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник в банковской системе страны. В Турции отрицают отказ госбанков от платежей из России после давления США

Газета Ekonomim во вторник сообщила, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России, предназначающиеся для оплаты товаров. Транзакции практически прекратились с 1 января. Экспортеры ждут срочных решений для продолжения торговли с Россией, вопросом занялся турецкий минторг.

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил РИА Новости, что дипломаты находятся в контакте с турецкими властями по этому вопросу. Некоторые турецкие компании могут уже сегодня начать получать денежные переводы из России, сообщил в четверг РИА Новости на условиях анонимности руководитель одной из местных фирм.

"Начали осуществлять некоторые переводы (из России)", — уточнил собеседник агентства, отказавшись уточнять, экспортеры каких секторов смогут получить переводы в четверг.

Глава одной из турецких фирм, поставляющей косметическую и бытовую продукцию на российский рынок, подтвердил РИА Новости, что некоторые экспортеры стали получать платежные переводы из России.

Источник в Анкаре ранее на этой неделе сообщил, что проблема с финансовыми операциями присутствует с начала года, отчасти она связана с давлением на Турцию в связи с западными санкциями. Собеседник агентства подчеркнул, что банковский сектор не получал каких-либо доказательств того, что турецкая сторона содействует обходу антироссийских санкций.