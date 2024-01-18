СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — ПРАЙМ. Сервисом, позволяющим платить с помощью биометрии лица, в 2024 году будут оснащены миллион терминалов по всей России, заявил глава Сбербанка Герман Греф в Симферополе. В России оценили возможность введения штрафов через биометрию

Головной офис Сбербанка в Крыму был открыт в Симферополе в четверг. На церемонии присутствовали глава банка Герман Греф и глава республики Крым Сергей Аксенов.

"Сегодня в стране 200 тысяч терминалов (с сервисом отплаты по биометрии — прим. ред.) установлено. До конца этого года миллион терминалов по всей стране будут установлены… Поэтому людям не нужно будет заботиться — носить с собой банковскую карточку — она становится анахронизмом, или телефон. Просто напросто можно будет прийти, улыбнуться в терминал и сделать покупку в магазине, снять наличные — если нужны или совершить любую операцию. Мы — единственный банк в мире, который это сделал", — сказал журналистам Греф.

Он уточнил, что терминалы, оснащенные сервисом распознавания лица в технологии 2D, производятся банком.

"Терминалы мы тоже делаем сами, очень важно было сделать их окупаемыми. Сегодня весь комплект по цене довели до приемлемой цифры и надеюсь, что так же как в свое время мы создали главное изобретение, которое пошло по всему миру — соединили номер банковского счета, который никто не может запомнить, с номером мобильного телефона. И по номеру мобильного телефона стали совершать переводы", — сказал Греф.