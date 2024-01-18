ЖЕНЕВА, 18 янв — ПРАЙМ. Международная финансовая система разрушена, и крупные институты, такие как Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ), должны реформироваться, бремя задолженности и уклонение от уплаты налогов разоряют развивающиеся страны, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. МВФ оценил состояние мировой банковской системы

"Восемьдесят лет назад международная финансовая система была создана для защиты мира от глубокого экономического и финансового кризиса. Но сегодня система сломана. В результате пандемии страны оказались в ещё большем долгу. Развивающиеся страны несут самое тяжелое бремя", — сказал он на шестом межсессионном совещании Совета по правам человека, комментируя повестки дня на период до 2030 года.

По словам Тюрка, неравенство растет "очень быстро", и впервые за последнее поколение увеличилось число людей, живущих в условиях крайней нищеты. "Развивающиеся страны платят процентные ставки в восемь раз выше, чем развитые страны, что приводит к их чрезмерной задолженности", — добавил верховный комиссар ООН.

Он подчеркнул, что ежегодно 480 миллиардов долларов теряется из-за уклонения от уплаты налогов влиятельными транснациональными корпорациями и сверхбогатыми людьми, в результате чего развивающиеся страны также теряют эквивалент половины своих бюджетов на здравоохранение.

"Неотложные реформы в области управления международных финансовых учреждений, включая Всемирный банк и Международный валютный фонд, должны изменить их экономическую парадигму. Твердо связывать макроэкономическую политику и финансовые решения с правами человека. Положить конец политическим обусловленностям, которые игнорируют обязательства государства в области прав человека или влияние государственной политики на осуществление прав человека. И обновлять их политику и практику, чтобы учитывать влияние прав человека и неравенства до и после финансовых операций, займов и инвестиций, чтобы гарантировать, что эти институты активно поддерживают, а не препятствуют реализации прав человека и целей в области устойчивого развития", — считает Тюрк.