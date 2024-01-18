Комиссар ООН: международная финсистема сломана, ВБ и МВФ нужно реформировать
ЖЕНЕВА, 18 янв — ПРАЙМ. Международная финансовая система разрушена, и крупные институты, такие как Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ), должны реформироваться, бремя задолженности и уклонение от уплаты налогов разоряют развивающиеся страны, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
"Восемьдесят лет назад международная финансовая система была создана для защиты мира от глубокого экономического и финансового кризиса. Но сегодня система сломана. В результате пандемии страны оказались в ещё большем долгу. Развивающиеся страны несут самое тяжелое бремя", — сказал он на шестом межсессионном совещании Совета по правам человека, комментируя повестки дня на период до 2030 года.
По словам Тюрка, неравенство растет "очень быстро", и впервые за последнее поколение увеличилось число людей, живущих в условиях крайней нищеты. "Развивающиеся страны платят процентные ставки в восемь раз выше, чем развитые страны, что приводит к их чрезмерной задолженности", — добавил верховный комиссар ООН.
Он подчеркнул, что ежегодно 480 миллиардов долларов теряется из-за уклонения от уплаты налогов влиятельными транснациональными корпорациями и сверхбогатыми людьми, в результате чего развивающиеся страны также теряют эквивалент половины своих бюджетов на здравоохранение.
"Неотложные реформы в области управления международных финансовых учреждений, включая Всемирный банк и Международный валютный фонд, должны изменить их экономическую парадигму. Твердо связывать макроэкономическую политику и финансовые решения с правами человека. Положить конец политическим обусловленностям, которые игнорируют обязательства государства в области прав человека или влияние государственной политики на осуществление прав человека. И обновлять их политику и практику, чтобы учитывать влияние прав человека и неравенства до и после финансовых операций, займов и инвестиций, чтобы гарантировать, что эти институты активно поддерживают, а не препятствуют реализации прав человека и целей в области устойчивого развития", — считает Тюрк.
https://1prime.ru/banks/20240118/842833408.html