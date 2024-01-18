СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — ПРАЙМ. Головное отделение Сбербанка в Крыму торжественно открыто в четверг в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости. Крым продолжит национализацию активов украинских олигархов

Головной офис был открыт в Симферополе на улице Киевская, на церемонии присутствовали глава банка Герман Греф и глава республики Крым Сергей Аксенов. В пятиэтажном здании площадью около трех тысяч квадратных метров будут работать около 200 человек: управленческая команда, специалисты розничного и корпоративного направлений, сотрудники инкассации, эксперты в области информационных технологий и безопасности и многие другие специалисты.

Греф рассказал о результатах работы структуры в Крыму за прошлый год, а также оценил перспективы деятельности на 2024 год.

"За год имеем 12% рынка, в Крыму уже работает 14 офисов, имеем порядка 130 банкоматов по всей территории полуострова. Мы в хорошем темпе вошли в Крым, будем так же двигаться в этом году. Порядка 10 офисов еще откроем в этом году, удвоим количество наших банкоматов и терминалов и как минимум планируем удвоить долю рынка", — сказал журналистам Греф.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что с приходом и расширением сети банка в предложениях банковских структур в Крыму ожидается более мягкая кредитная политика.

"Сбербанк — это самая крупная и мощная структура в нашей большой стране. Мы ждали прихода Сбербанка… Что касается сегодняшней ситуации – это новое окно возможностей, это новые рабочие места… Тенденция к снижению процентных ставок с точки зрения конкурентных преимуществ Сбера и тех программ, которые зашли, в любом случае, Крым ожидает более мягкая кредитная политика", — сказал Аксенов журналистам.