МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Средняя продолжительность DDoS-атаки (отказ в обслуживании) на российские банки в начале года выросла в 24 раза, до 72 часов, сообщил РИА Новости руководитель направления по развитию продуктов защиты сетевой и IT-инфраструктуры от DDoS-атак компании Servicepipe Даниил Бобрышев. Сайт кандидата Путина подвергся многочисленным на DDoS-атакам из-за рубежа

"По состоянию на начало 2024 года средняя продолжительность DDoS-атаки на кредитные организации составила не менее 72 часов, тогда как год назад такие атаки длились в среднем три часа", — сказал эксперт.

Как отмечал заместитель председателя Банка России Герман Зубарев в ноябре прошлого года, кибератаки на банки – "это новая реальность", придется долго жить в условиях повышенных рисков.

В ноябре Сбербанк сообщал, что осенью столкнулся с самой мощной в истории банка DDoS-атакой. Всего по данным банка на тот момент, в целом против России с начала СВО хакеры совершили более 19 тысяч таких атак. Однако, по мнению зампреда правления банка Станислава Кузнецова, их больше.

С начала 2022 года Банк России фиксировал кратное увеличение хакерских атак на российские банки. Пик пришелся на март, когда их число возросло в 20 раз относительно аналогичного периода 2021 года.