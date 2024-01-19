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2024
https://1prime.ru/banks/20240119/842836210.html
Продолжительность DDoS-атак на российские банки выросла в десятки раз
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Средняя продолжительность DDoS-атаки (отказ в обслуживании) на российские банки в начале года выросла в 24 раза, до 72 часов, сообщил РИА Новости руководитель направления по... ПРАЙМ, 19.01.2024
новости, банки, финансы, технологии, россия, банки, хакерские атаки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Средняя продолжительность DDoS-атаки (отказ в обслуживании) на российские банки в начале года выросла в 24 раза, до 72 часов, сообщил РИА Новости руководитель направления по развитию продуктов защиты сетевой и IT-инфраструктуры от DDoS-атак компании Servicepipe Даниил Бобрышев.
"По состоянию на начало 2024 года средняя продолжительность DDoS-атаки на кредитные организации составила не менее 72 часов, тогда как год назад такие атаки длились в среднем три часа", — сказал эксперт.
Как отмечал заместитель председателя Банка России Герман Зубарев в ноябре прошлого года, кибератаки на банки – "это новая реальность", придется долго жить в условиях повышенных рисков.
В ноябре Сбербанк сообщал, что осенью столкнулся с самой мощной в истории банка DDoS-атакой. Всего по данным банка на тот момент, в целом против России с начала СВО хакеры совершили более 19 тысяч таких атак. Однако, по мнению зампреда правления банка Станислава Кузнецова, их больше.
С начала 2022 года Банк России фиксировал кратное увеличение хакерских атак на российские банки. Пик пришелся на март, когда их число возросло в 20 раз относительно аналогичного периода 2021 года.