МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Хакеры в начале 2024 года изменили тактику проведения атак на российские банки, стали нападать одновременно на все ресурсы кредитных организаций, сообщил РИА Новости руководитель направления по развитию продуктов защиты сетевой и IT-инфраструктуры от DDoS-атак компании Servicepipe Даниил Бобрышев. Продолжительность DDoS-атак на российские банки выросла в десятки раз

"Мы фиксируем тренд на так называемые "ковровые атаки", когда злоумышленники одновременно атаковали все ресурсы кредитной организации (не перебором, а все и сразу)", — сказал эксперт.

Кроме того, по его данным, злоумышленники стали искать самые уязвимые интернет-сервисы кредитных организаций, например точки входа VPN или сервисов дистанционного обслуживания, и именно на них направлять основные объемы атак.

"Год назад при атаках на банки злоумышленники просто перебирали все сервисы подряд, расположенные на сети кредитной организации, и направляли атаку на один из них", — пояснил Бобрышев.

Как отмечал заместитель председателя Банка России Герман Зубарев в ноябре прошлого года, кибератаки на банки – "это новая реальность", придется долго жить в условиях повышенных рисков кибератак.