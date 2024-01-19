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2024
https://1prime.ru/banks/20240119/842836713.html
Эксперт рассказал, как хакеры изменили тактику проведения атак на банки
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Хакеры в начале 2024 года изменили тактику проведения атак на российские банки, стали нападать одновременно на все ресурсы кредитных организаций, сообщил РИА Новости руководитель... ПРАЙМ, 19.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Хакеры в начале 2024 года изменили тактику проведения атак на российские банки, стали нападать одновременно на все ресурсы кредитных организаций, сообщил РИА Новости руководитель направления по развитию продуктов защиты сетевой и IT-инфраструктуры от DDoS-атак компании Servicepipe Даниил Бобрышев.
"Мы фиксируем тренд на так называемые "ковровые атаки", когда злоумышленники одновременно атаковали все ресурсы кредитной организации (не перебором, а все и сразу)", — сказал эксперт.
Кроме того, по его данным, злоумышленники стали искать самые уязвимые интернет-сервисы кредитных организаций, например точки входа VPN или сервисов дистанционного обслуживания, и именно на них направлять основные объемы атак.
"Год назад при атаках на банки злоумышленники просто перебирали все сервисы подряд, расположенные на сети кредитной организации, и направляли атаку на один из них", — пояснил Бобрышев.
Как отмечал заместитель председателя Банка России Герман Зубарев в ноябре прошлого года, кибератаки на банки – "это новая реальность", придется долго жить в условиях повышенных рисков кибератак.