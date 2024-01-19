МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. "Тинькофф инвестиции" запустили цифровой сервис, позволяющий автоматизировать процесс инвестирования — клиентам брокера лишь необходимо рассказать "помощнику" об основных параметрах предпочитаемой стратегии, например, сколько они готовы вкладывать и какой доход хотят получить, следует из пресс-релиза компании. Стали известны сроки переезда группы "Тинькофф" в Россию

"Тинькофф инвестиции" запустили "Портфельное инвестирование" — комплексный wealthtech-сервис с функциональностью цифрового портфельного управляющего, доступный всем инвесторам вне зависимости от объема портфеля. Он помогает инвесторам достигать своих финансовых целей, опираясь на экспертизу профессиональных аналитиков, и при этом полностью автоматизирует инвестиционный процесс", — сообщили в "Тинькофф".

Там объяснили, что инвестор сам определяет основные параметры стратегии, например, сколько он готов вложить, какой доход хочет получить. "(Затем — ред.) интеллектуальная система сопоставляет персональные финансовые возможности и цели инвестора с актуальными прогнозами и обзорами аналитиков — и с учетом этого предлагает инвестору сбалансированный портфель", — отметили в "Тинькофф".

При этом после запуска стратегии система начнет самостоятельно ей следовать: "поддерживать структуру портфеля, получать дивиденды и купоны и реинвестировать их, а также отчитываться по всем операциям и текущему состоянию портфеля". Сервис уже доступен в последней версии приложения брокера для Android, а в ближайшее время появится для пользователей других операционных систем.

В "Тинькофф" также добавили, что в течение года сервис будет дополнен новыми функциями. Например, появятся дополнительные возможности по использованию облигаций, другие классы активов — золото, недвижимость и т.д., возможность запрещать покупку определенных бумаг. Также сервис сможет работать не только с брокерским счетом, но и с индивидуальным инвестиционным счетом.

Подобные сервисы имеются и у ряда других игроков на российском рынке. Например, у "Финам" есть сервис подбора структуры портфеля, а у ВТБ — автоматизированный советник, который подбирает бумаги для портфеля и следит за их состоянием.