МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Подконтрольный "Татнефти" банк "Зенит" опубликовал на Федресурсе сообщение о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве швейцарского банка Credit Suisse. Раскрыты детали подложного заявления о банкротстве "СПБ Биржи"

"Credit Suisse AG… имеет неисполненное свыше трех месяцев обязательство перед ПАО "Банк "Зенит" в размере, превышающем 300 000 рублей. В связи с чем, ПАО "Банк "Зенит"… уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом должника – Credit Suisse AG", – говорится в сообщении.

Ранее 1 декабря прошлого года суд отклонил заявление "Зенита" о банкротстве Credit Suisse в лице банка UBS AG, крупнейшего банка Швейцарии, и прекратил производство по делу о банкротстве, но мотивы такого решения не были известны.

Суд привел несколько оснований для такого решения. Одним из них стало то, что "Зенит" перед подачей заявления о банкротстве Credit Suisse в лице банка UBS AG разместил на Федресурсе сообщение о намерении требовать банкротства UBS, а не Credit Suisse. На тот момент российский банк считал, что UBS AG стал правопреемником Credit Suisse AG, однако в ходе разбирательства стало известно, что эти два банка остались отдельными юрлицами, а объединение произошло на уровне их материнских структур — Credit Suisse Group AG и UBS Group AG.

В середине марта прошлого года стоимость акций Credit Suisse на бирже за один день обвалилась на четверть. После этого центробанк Швейцарии заявил, что крупнейший банк страны UBS приобретет Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов). В июне группа UBS официально объявила о завершении сделки по приобретению Credit Suisse.