СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — ПРАЙМ. Сбербанк в прошлом году спас от мошенников около 300 миллиардов рублей средств клиентов, а эффективность антифрод-системы выросла до 99,6%, сообщил журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов. В НТИ рассказали, откуда мошенники берут образцы голосов для своих схем

"За 2023 год "Сбер" предотвратил хищение кибермошенниками почти 300 миллиардов рублей средств клиентов", — сказал он.

По словам Кузнецова, в 2023 году эффективность антифрода банка достигла 99,6% — это лучший показатель среди такого рода систем в мире. "Но при этом мы поставили себе еще более амбициозную цель — достичь уровня 99,9%", — добавил зампред правления Сбербанка.