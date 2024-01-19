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Сбербанк спас от мошенников 300 миллиардов рублей средств клиентов
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Сбербанк в прошлом году спас от мошенников около 300 миллиардов рублей средств клиентов, а эффективность антифрод-системы выросла до 99,6%, сообщил журналистам зампред правления... ПРАЙМ, 19.01.2024
банки, финансы, новости, сбербанк, мошенники, средства
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — ПРАЙМ. Сбербанк в прошлом году спас от мошенников около 300 миллиардов рублей средств клиентов, а эффективность антифрод-системы выросла до 99,6%, сообщил журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов.
"За 2023 год "Сбер" предотвратил хищение кибермошенниками почти 300 миллиардов рублей средств клиентов", — сказал он.
По словам Кузнецова, в 2023 году эффективность антифрода банка достигла 99,6% — это лучший показатель среди такого рода систем в мире. "Но при этом мы поставили себе еще более амбициозную цель — достичь уровня 99,9%", — добавил зампред правления Сбербанка.