СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — ПРАЙМ. Аферисты начали применять дипфейки для обмана россиян, явление не носит массового характера, но представляет собой серьезную угрозу, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Карты, ведьмы, нейросеть: кто и сколько зарабатывает на страхах россиян

По его словам, развитие новых технологий приносит новые угрозы, в том числе дипфейки.

"Такие случаи уже известны, пока они не носят массового характера, так как требуют больше ресурсов для подготовки. Однако это уже вполне реальная угроза, к которой необходимо быть готовыми", — сказал Кузнецов.

Как подчеркнул зампред правления Сбербанка, свои позиции сохраняет телефонное мошенничество с применением методов социальной инженерии.

Дипфейк — это технология создания убедительно выглядящих обманных видео или аудио. Сегодня это делается с помощью искусственного интеллекта. Для создания дипфейка используются алгоритмы машинного обучения — генеративно-состязательные сети.