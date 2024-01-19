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Россиян предупредили о новой угрозе со стороны мошенников
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Аферисты начали применять дипфейки для обмана россиян, явление не носит массового характера, но представляет собой серьезную угрозу, заявил зампред правления Сбербанка Станислав... ПРАЙМ, 19.01.2024
банки, финансы, новости, сбербанк, мошенники, дипфейк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — ПРАЙМ. Аферисты начали применять дипфейки для обмана россиян, явление не носит массового характера, но представляет собой серьезную угрозу, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
По его словам, развитие новых технологий приносит новые угрозы, в том числе дипфейки.
"Такие случаи уже известны, пока они не носят массового характера, так как требуют больше ресурсов для подготовки. Однако это уже вполне реальная угроза, к которой необходимо быть готовыми", — сказал Кузнецов.
Как подчеркнул зампред правления Сбербанка, свои позиции сохраняет телефонное мошенничество с применением методов социальной инженерии.
Дипфейк — это технология создания убедительно выглядящих обманных видео или аудио. Сегодня это делается с помощью искусственного интеллекта. Для создания дипфейка используются алгоритмы машинного обучения — генеративно-состязательные сети.