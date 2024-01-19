МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах России по итогам 2023 года не изменились, и на 1 января 2024 года составляли 75,0 миллиона унций (2332,76 тонны), как и годом ранее, свидетельствуют материалы Банка России. Россияне купили в декабре рекордный за год объем валюты, сообщил ЦБ

При этом стоимость золота в резервах за 2023 год увеличилась на 14,54 процента — до 155,858 миллиарда долларов на 1 января 2024 год со 136,077 миллиарда долларов на 1 января 2023 года. Доля золота в международных резервах за 2023 год также выросла — до 26,03 процента с 23,38 процента.

Банк России в марте 2023 года возобновил публикацию данных об объемах золота в международных резервах РФ после годового перерыва, однако сегодня на сайте регулятора доступны ежемесячные данные за весь 2023 год.

Так на 1 января 2023 года резервы ЦБ РФ содержали 75,0 миллиона унций золота, далее — в течение января и марта банк понижал резервы на 100 тысяч унций в каждый перечисленный месяц — до 74,8 миллиона унций, а в мае и августе банк пополнял их ровно на такой же объем, и на 1 сентября они вернулись к значению 75,0 миллиона унций золота.

По итогам 2022 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ снизились на 0,14 процента (-3,11 тонны) — до 2298,547 тонны. За 2021 год запасы выросли до 2301,657 тонны. За 2020 год — также выросли до 2298,547 тонны.

Ранее, в течение 2019 года Банк России увеличил резервы в золоте на 7,5 процента (+158,6 тонны) и на 1 января 2020 года составляли 73,0 миллионов унций (2270,56 тонны). За 2018 год ЦБ РФ купил 273,715 тонны золота и на 1 января 2019 года резервы в золоте составляли 67,9 миллиона унций (2111,93 тонны). За 2017 год запасы золота в резервах РФ выросли на 13,87 процента (+223,95 тонны) и на 1 января 2018 года составляли 59,1 миллиона унций (1838,22 тонны).

Ранее 15 января ЦБ опубликовал данные, согласно которым золотые резервы России по итогам прошлого года достигли нового максимума — 155,9 миллиарда долларов, а в физическом выражении запас вырос примерно на 35 тонн.