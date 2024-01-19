МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Банк России после введения специальных кредитов для закредитованных граждан в дальнейшем может рассмотреть вопрос ограничения по ним ставок, говорится в материалах регулятора. Кредиторов хотят обязать узнавать у заемщиков цель получения потребкредита

ЦБ еще в 2022 году анонсировал планы создать новый тип кредита для граждан с повышенным уровнем риска, к таким будут относиться те, кто направляет на погашение кредитов более 60% своего ежемесячного дохода. По задумке регулятора, на первом этапе банки смогут выдать закредитованным гражданам до 100 тысяч рублей наличными сроком до трех лет. При этом ЦБ допускает, что такие кредиты будут дороже из-за высокого риска нарушения заемщиком кредитных обязательств.

"Однако все-таки ставки по ним не должны быть такими же высокими, как по займам МФО… В дальнейшем при необходимости мы рассмотрим возможность ограничения ставок в этой категории, чтобы не допустить роста закредитованности", — сказано в сообщении.

ЦБ отметил, что, например, в третьем квартале 2023 года средний уровень полной стоимости кредита (ПСК) по небольшим кредитам наличными на короткий срок в банках составлял 38%, а в МФО – 285%.

"Помимо того, что банки могли не включать в ПСК все платежи за допуслуги, разница объясняется тем, что у банков другая бизнес-модель и регуляторные требования к ним жестче. Кроме того, у них ниже риск-аппетит и, соответственно, по банковским клиентам меньше риск невозврата средств, чем по клиентам МФО. Это позволяет банкам выдавать кредиты по более низким ставкам", — пояснил ЦБ.