МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Топ-менеджеров российских банков, ответственных за информационную безопасность, предлагают отстранять от работы на 10 лет за утечку данных, пишет газета "Известия" со ссылкой на законопроект, подготовленный с участием ЦБ РФ. Российские банки обязали сообщать заемщикам о полной стоимости кредита

"В России собираются ввести специальные требования к квалификации и деловой репутации зампредов финансовых организаций, ответственных за информационную безопасность (ИБ)… Законопроект вводит десятилетний срок, в течение которого зампреду по ИБ запрещается занимать эту должность — в том случае, если до этого он работал в финансовой организации на этой же должности в период, когда там допускались нарушения требований к защите информации (и в течение года к ней неоднократно применялись некие меры)", — пишет газета со ссылкой на документ в ее распоряжении.

Издание отмечает, что законопроект подготовлен с участием ЦБ РФ, в самом ЦБ газете уточнили, что документ проходит процедуру межведомственного согласования.

Законопроект, как пишут "Известия", предусматривает повышение уровня персональной ответственности замглавы банка по информационной безопасности за нарушения требований по защите сведений, которые привели к утечке банковской тайны или персональных данных, а сам он касается не только банков, но также страховых компаний, пенсионных фондов и МФО. При этом в имеющемся у газеты отзыве на законопроект от Национального совета финансового рынка предлагается снизить запрет с десяти до трех лет, так как десятилетний срок "несправедлив и объективно избыточен".

Газета направила запросы в крупнейшие российские банки, а также в Минцифры и Минюст.