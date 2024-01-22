МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Российские банки в четвертом квартале открыли 676 дополнительных офисов, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, проанализировав данные Банка России. Российские банки обязали сообщать заемщикам о полной стоимости кредита

"В последнем квартале 2023 года тенденция изменения числа банковских допофисов развернулась на противоположную. За четвертый квартал 2023 года число банковских допофисов выросло на 676, тогда как за предшествующие девять месяцев прошедшего года это число сократилось на 379", — сообщил аналитик.

Он добавил также, что за 2022 год число банковских офисов в России снизилось на 1694, за 2021 год – на 1703, за 2020 год – на 1171.

"Причем Сбербанк продолжил сокращать число своих допофисов, за четвертый квартал 2023 года число его допофисов сократилось на 147. Однако налицо замедление этого процесса. Так, только за сентябрь 2022 года число допофисов Сбербанка снизилось на 527", — отметил Осадчий.

Также возобновился рост числа допофисов в новых регионах: если в октябре их число не изменилось, то за ноябрь — выросло на 16, а в декабре – на 18, заключил эксперт.