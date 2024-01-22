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https://1prime.ru/banks/20240122/842857287.html
Российские банки открыли почти 680 дополнительных офисов
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Российские банки в четвертом квартале открыли 676 дополнительных офисов, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, проанализировав данные... ПРАЙМ, 22.01.2024
банки, финансы, новости, россия, цб, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Российские банки в четвертом квартале открыли 676 дополнительных офисов, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, проанализировав данные Банка России.
"В последнем квартале 2023 года тенденция изменения числа банковских допофисов развернулась на противоположную. За четвертый квартал 2023 года число банковских допофисов выросло на 676, тогда как за предшествующие девять месяцев прошедшего года это число сократилось на 379", — сообщил аналитик.
Он добавил также, что за 2022 год число банковских офисов в России снизилось на 1694, за 2021 год – на 1703, за 2020 год – на 1171.
"Причем Сбербанк продолжил сокращать число своих допофисов, за четвертый квартал 2023 года число его допофисов сократилось на 147. Однако налицо замедление этого процесса. Так, только за сентябрь 2022 года число допофисов Сбербанка снизилось на 527", — отметил Осадчий.
Также возобновился рост числа допофисов в новых регионах: если в октябре их число не изменилось, то за ноябрь — выросло на 16, а в декабре – на 18, заключил эксперт.