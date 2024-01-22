Эксперт поддержала идею наказывать топ-менеджеров российских банков за утечки
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Персональная ответственность топ-менеджеров, отвечающих за информационную безопасность в финансовых организациях России, может вывести работу по усилению систем защиты от утечек на новый уровень, такое мнение выразила РИА Новости куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова.
Ранее в понедельник газета "Известия" со ссылкой на законопроект, подготовленный с участием ЦБ РФ, сообщила, что топ-менеджеров российских финансовых организаций, ответственных за информационную безопасность, предлагают отстранять от работы на 10 лет за нарушения требований по защите сведений, которые привели к утечке банковской тайны или персональных данных. Инициатива касается не только банков, но также страховых компаний, пенсионных фондов и МФО.
"Мы поддерживаем такую инициативу. Надеемся, изменения заставят задуматься топ-менеджеров и выведут работу по усилению систем защиты информационной безопасности на новый уровень", — заявила Храпунова.
Она пояснила, что столь серьезная мера будет применяться к топ-менеджерам, если в течение года организация допускала нарушения и в отношении нее применялись соответствующие меры воздействия.
По ее словам, отстранение от работы топ-менеджеров будет этапом планомерной работы регулятора с финансовой организацией и будет означать, что компания не реагировала на сигналы и указания о необходимости приведения деятельности в соответствие с требованиями Банка России, отметила эксперт.
"Учитывая размер затрат, которые требуются для полноценного развертывания системы информационной безопасности, только персональная ответственность топ-менеджеров может заставить их принять решение к согласованию этих расходов", — добавила Храпунова.
https://1prime.ru/banks/20240122/842857331.html