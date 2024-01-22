МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Персональная ответственность топ-менеджеров, отвечающих за информационную безопасность в финансовых организациях России, может вывести работу по усилению систем защиты от утечек на новый уровень, такое мнение выразила РИА Новости куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова. ЦБ предложил изменить границы тарифов для страхования опасных объектов

Ранее в понедельник газета "Известия" со ссылкой на законопроект, подготовленный с участием ЦБ РФ, сообщила, что топ-менеджеров российских финансовых организаций, ответственных за информационную безопасность, предлагают отстранять от работы на 10 лет за нарушения требований по защите сведений, которые привели к утечке банковской тайны или персональных данных. Инициатива касается не только банков, но также страховых компаний, пенсионных фондов и МФО.

"Мы поддерживаем такую инициативу. Надеемся, изменения заставят задуматься топ-менеджеров и выведут работу по усилению систем защиты информационной безопасности на новый уровень", — заявила Храпунова.

Она пояснила, что столь серьезная мера будет применяться к топ-менеджерам, если в течение года организация допускала нарушения и в отношении нее применялись соответствующие меры воздействия.

По ее словам, отстранение от работы топ-менеджеров будет этапом планомерной работы регулятора с финансовой организацией и будет означать, что компания не реагировала на сигналы и указания о необходимости приведения деятельности в соответствие с требованиями Банка России, отметила эксперт.

"Учитывая размер затрат, которые требуются для полноценного развертывания системы информационной безопасности, только персональная ответственность топ-менеджеров может заставить их принять решение к согласованию этих расходов", — добавила Храпунова.