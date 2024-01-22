МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Законопроект о персональной ответственности топ-менеджеров, отвечающих за информационную безопасность в финансовых организациях России, будет дорабатываться, в том числе, возможно, с точки зрения срока, на который предусматривается отстранение профильного руководителя, на рассмотрение в Госдуму уточненный документ может поступить в феврале, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Эксперт оценила идею наказывать топ-менеджеров российских банков за утечки

Ранее в понедельник газета "Известия" со ссылкой на законопроект, подготовленный с участием ЦБ РФ, сообщила, что топ-менеджеров российских финансовых организаций, ответственных за информационную безопасность, предлагают отстранять от работы на 10 лет за нарушения требований по защите сведений, которые привели к утечке банковской тайны или персональных данных. Инициатива касается не только банков, но также страховых компаний, пенсионных фондов и МФО.

"Дорабатывать будем конечно, будем смотреть и учитывать мнения самих финансовых институтов, очевидно, примем выверенное решение и с учётом интересов прежде всего людей, тех кто пользуется финансовыми услугами, государства, компании ну и с учетом финансовых институтов, чтобы здесь не перекрутить и не нанести вред. Просто и не найдут они тогда специалистов, и такая проблема может возникнуть",- сказал он, отвечая на вопрос, будет ли дорабатываться законопроект.

"Ну посмотрим, да, посмотрим", — сказал Аксаков, отвечая на вопрос о возможном сокращении предложенного десятилетнего срока отстранения топ-менеджеров от работы.

По словам Аксакова, уточненный законопроект может поступить на рассмотрение Госдумы в феврале. Его постараются принять в первой половине текущего года, чтобы со второй половины 2024 года он вступил в силу.

Вместе с тем участники финансового рынка предлагают снизить с 10 до трех лет срок, в течение которого запрещается занимать руководящую должность по информационной безопасности в финогранизациях в случае нарушений, следует из отзыва на законопроект Национального совета финансового рынка (НСФР), который есть в распоряжении РИА Новости.

Также НСФР предлагает исключить из законопроекта норму о запрете топ-менеджерам, отвечающим за информационную безопасность, в течение всего периода своей работы заниматься деятельностью, связанной с областью информационных технологий.