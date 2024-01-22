МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский 4 февраля уходит из ЦБ, этот пост займет Богдан Шабля, возглавлявший службу текущего банковского надзора, сообщил регулятор. ЦБ Турции может повысить учётную ставку до 45 процентов

"Приказом председателя Банка России Шабля Богдан Александрович с 5 февраля 2024 года назначен директором департамента финансового мониторинга и валютного контроля. Ранее он возглавлял службу текущего банковского надзора. Илья Ясинский, ранее занимавший должность директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля, покидает Банк России 4 февраля 2024 года", — говорится в сообщении.

С 5 февраля 2024 года исполняющим обязанности директора службы текущего банковского надзора назначен Алексей Шарлай, в настоящее время заместитель руководителя этого структурного подразделения.