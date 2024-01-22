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Глава финмониторинга и валютного контроля ЦБ Ясинский покидает пост
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Глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский 4 февраля уходит из ЦБ, этот пост займет Богдан Шабля, возглавлявший службу текущего... ПРАЙМ, 22.01.2024
банки, финансы, новости, россия, цб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский 4 февраля уходит из ЦБ, этот пост займет Богдан Шабля, возглавлявший службу текущего банковского надзора, сообщил регулятор.
"Приказом председателя Банка России Шабля Богдан Александрович с 5 февраля 2024 года назначен директором департамента финансового мониторинга и валютного контроля. Ранее он возглавлял службу текущего банковского надзора. Илья Ясинский, ранее занимавший должность директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля, покидает Банк России 4 февраля 2024 года", — говорится в сообщении.
С 5 февраля 2024 года исполняющим обязанности директора службы текущего банковского надзора назначен Алексей Шарлай, в настоящее время заместитель руководителя этого структурного подразделения.