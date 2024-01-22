2024-01-22T20:19:15+03:00
2024-01-22T20:19:15+03:00
2024-01-22T20:19:15+03:00
2024
https://1prime.ru/banks/20240122/842861890.html
Совкомбанк сообщил, что ООН открыла счет в российском банке
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Организация Объединенных Наций (ООН) открыла счет в одном из российских банков и впервые начала проводить расчеты в рублях, следует из сообщения Совкомбанка. "Для оплаты членских... ПРАЙМ, 22.01.2024
банки, финансы, новости, россия, совкомбанк, оон, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Организация Объединенных Наций (ООН) открыла счет в одном из российских банков и впервые начала проводить расчеты в рублях, следует из сообщения Совкомбанка.
"Для оплаты членских взносов в различные международные некоммерческие организации, включая UNEP FI, Совкомбанк обратился в Казначейство США (OFAC) за лицензией, которая бы позволила заплатить в долларах. До получения лицензии ООН по просьбе Совкомбанка открыла счет в одном из российских банков и впервые начала проводить расчеты в рублях", — говорится в сообщении.
Совкомбанк – универсальный банк, входящий в топ-10 российских банков по объему активов. После начала специальной военной операции на Украине США и другие страны ввели "блокирующие" санкции против ряда российских банков, в том числе Совкомбанка.