МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Организация Объединенных Наций (ООН) открыла счет в одном из российских банков и впервые начала проводить расчеты в рублях, следует из сообщения Совкомбанка. В ООН призвали реформировать МВФ и Всемирный банк

"Для оплаты членских взносов в различные международные некоммерческие организации, включая UNEP FI, Совкомбанк обратился в Казначейство США (OFAC) за лицензией, которая бы позволила заплатить в долларах. До получения лицензии ООН по просьбе Совкомбанка открыла счет в одном из российских банков и впервые начала проводить расчеты в рублях", — говорится в сообщении.

Совкомбанк – универсальный банк, входящий в топ-10 российских банков по объему активов. После начала специальной военной операции на Украине США и другие страны ввели "блокирующие" санкции против ряда российских банков, в том числе Совкомбанка.