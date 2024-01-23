МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Банки в декабре снизили средний лимит по новым кредитным картам россиян ниже 100 тысяч рублей, что произошло впервые за полгода, подсчитали для РИА Новости в "Скоринг бюро".

Так, в декабре средний лимит по кредитным картам составил 99,3 тысячи рублей, что на полторы тысячи рублей меньше ноябрьского показателя. Сумма начала снижаться в октябре, при этом она все еще превышает прошлогоднюю на 13%.

Количество выдач при этом увеличилось на 0,3% — до 2,39 миллиона карт, что является максимальным значением с августа прошлого года. Однако это не помогло замедлить снижение объема кредитования — он уменьшился на 1,2%, до 236,8 миллиарда рублей.

Число активных кредитных карт по итогам декабря выросло на 1,7%, а портфель кредитных карт — на 2%. В результате в конце года на руках россиян было 73,2 миллиона кредиток на 2,4 триллиона рублей.

Просроченная задолженность по итогам прошлого месяца, наоборот, уменьшилась: количество карт с просрочкой сократилось на 0,3% — до 4,19 миллиона карт. а объем "плохого" долга — на 1%, до 258,9 миллиарда рублей.