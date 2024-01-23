АНКАРА, 23 янв — ПРАЙМ. Проблема денежных переводов из России частично решена для турецких экспортеров текстиля, другие сферы находятся в ожидании, сообщила газета Ekonomim со ссылкой на источники. В Турции рассказали о давлении Запада на бизнес из-за санкций против России

Газета ранее сообщила, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России, предназначающиеся для оплаты товаров. Транзакции практически прекратились с 1 января. Посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил РИА Новости, что дипломаты находятся в контакте с турецкими властями по этому вопросу. Госбанки Турции начали частично осуществлять платежи из РФ, сообщал РИА Новости на условиях анонимности источник в банковской системе страны; по его словам, вопрос с частными банками может решится к 25 января.

"Согласно полученной информации, оплата за экспорт в Россию текстильной, готовой одежды, обуви и пищевой промышленности начала поступать через Emlak Participation Bank. Представители сектора, с которыми мы побеседовали на эту тему, сообщили, что представители профильного министерства приняли меры после того, как участились проблемы с денежными переводами из России, и что в настоящее время переводы начали осуществляться через банк Emlak Katılım", — пишет издание.

Уточняется, что на данный момент проблема решена для четырех секторов, автомобильный и машиностроительный секторы находятся в ожидании.

Источник в банковской сфере в Анкаре ранее сообщил РИА Новости, что проблема с финансовыми операциями присутствует с начала года, отчасти она связана с давлением на Турцию в связи с западными санкциями. Собеседник агентства подчеркнул, что банковский сектор не получал каких-либо доказательств того, что турецкая сторона содействует обходу антироссийских санкций.

В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.