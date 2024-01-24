МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. ВТБ за прошлый год рекордно увеличил число "активных розничных клиентов", до 2,3 миллиона человек, говорится в сообщении банка. ВТБ нарастил выдачу кредитов населению

"В прошлом году ВТБ увеличил число активных розничных клиентов на рекордные 2,3 миллиона человек", — говорится в сообщении.

Ключевыми факторами роста показателя стали обновление расчетных и сберегательных продуктов, развитие цифровых технологий и их применение на новых площадках, привлечение зарплатных клиентов, а также фокус на работе с "социальными категориями" и пенсионерами, оценил банк.

"В рамках новой стратегии к концу 2026 года ВТБ намерен увеличить активную клиентскую базу до 35 миллионов человек", — добавляется там же.

Также в прошлом году количество вкладчиков ВТБ выросло на 659 тысяч человек и достигло 2 миллионов. Основной спрос пришелся на срочные депозиты, которые заняли 69% в портфеле средств физлиц.