МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Ассоциация банков России предлагает разрешить кредитным организациям полноценную удаленную идентификацию иностранных физлиц и юрлиц и упростить пакет документов, необходимых для ее проведения, существующая же сейчас схема дистанционного открытия карт иностранцам если и работает, то ограниченно, заявил РИА Новости вице-президент АБР Алексей Войлуков. Китайские банки усилили проверочные процедуры при платежах из России

Власти РФ летом прошлого года приняли закон, который позволяет российским банкам удаленно открывать счета иностранцам. По этим правилам человеку нужно обратиться в кредитную организацию в своей стране, пройти идентификацию, а затем подать заявку на открытие счета, вклада и получение карточки в России. Осенью был утвержден список из 25 стран, банки которых могут удаленно идентифицировать иностранных клиентов для открытия им карт и счетов в российских кредитных организациях.

По словам Войлукова, участники рынка о результатах работы по этой схеме не сообщают. "Исходя из заложенных в законе принципов, можно предположить, что схема если и работает, то очень ограниченно. Ассоциация банков России с учетом мнений наших членов предлагает решить проблему кардинально: разрешить банкам полноценную удаленную идентификацию для физлиц и юрлиц, упростить пакет документов, необходимых для ее проведения", — сказал он.

При таком подходе, по словам вице-президента АБР, не нужен зарубежный партнер для проведения идентификации, поскольку клиент обращается в российский банк напрямую.

Как пояснил эксперт, главное препятствие утвержденной в прошлом году системы состоит в том, что нужен зарубежный партнер, соблюдающий российское законодательство на основе договора с российским банком, а это серьезное основание для вторичных санкций.

"Вторая причина в том, что российский банк рискует попасть под санкции, предусмотренные нашим законодательством, если его партнер не выполнит требования по идентификации. Видимо, предполагаемый поток клиентов при таком риске не адекватен этому риску", — заключил он.