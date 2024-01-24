АБР предложила разрешить банкам России удаленную идентификацию иностранцев
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Ассоциация банков России предлагает разрешить кредитным организациям полноценную удаленную идентификацию иностранных физлиц и юрлиц и упростить пакет документов, необходимых для ее проведения, существующая же сейчас схема дистанционного открытия карт иностранцам если и работает, то ограниченно, заявил РИА Новости вице-президент АБР Алексей Войлуков.
Власти РФ летом прошлого года приняли закон, который позволяет российским банкам удаленно открывать счета иностранцам. По этим правилам человеку нужно обратиться в кредитную организацию в своей стране, пройти идентификацию, а затем подать заявку на открытие счета, вклада и получение карточки в России. Осенью был утвержден список из 25 стран, банки которых могут удаленно идентифицировать иностранных клиентов для открытия им карт и счетов в российских кредитных организациях.
По словам Войлукова, участники рынка о результатах работы по этой схеме не сообщают. "Исходя из заложенных в законе принципов, можно предположить, что схема если и работает, то очень ограниченно. Ассоциация банков России с учетом мнений наших членов предлагает решить проблему кардинально: разрешить банкам полноценную удаленную идентификацию для физлиц и юрлиц, упростить пакет документов, необходимых для ее проведения", — сказал он.
При таком подходе, по словам вице-президента АБР, не нужен зарубежный партнер для проведения идентификации, поскольку клиент обращается в российский банк напрямую.
Как пояснил эксперт, главное препятствие утвержденной в прошлом году системы состоит в том, что нужен зарубежный партнер, соблюдающий российское законодательство на основе договора с российским банком, а это серьезное основание для вторичных санкций.
"Вторая причина в том, что российский банк рискует попасть под санкции, предусмотренные нашим законодательством, если его партнер не выполнит требования по идентификации. Видимо, предполагаемый поток клиентов при таком риске не адекватен этому риску", — заключил он.
https://1prime.ru/banks/20240124/842877708.html