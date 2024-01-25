АНКАРА, 25 янв — ПРАЙМ. Центральный банк Турции по итогам заседания в четверг ожидаемо повысил учетную ставку с 42,5% до 45%, следует из заявления регулятора. В Турции ожидают снижения лиры к концу года, сообщили СМИ

ЦБ Турции еще в июне прошлого года заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Тогда же, 22 июня, регулятор впервые более чем за два года повысил учетную ставку — сразу до 15% с 8,5%. Аналитики ожидали, что на первом в этом году заседании ЦБ поднимет ставку до 45%.

"Принято решение повысить учетную ставку на 250 базисных пунктов, до 45%", — сказано в заявлении ЦБ Турции.

В декабре базовая инфляция выросла в соответствии с прогнозом, отмечает регулятор. Инфляционное давление сохраняется, но есть признаки восстановления баланса внутреннего спроса, что соответствует намеченному процессу снижения инфляции, поскольку ужесточение денежно-кредитной политики отражается на финансовых условиях.

ЦБ отмечает, что уровень ужесточения монетарной политики, необходимый для дезинфляции, достигнут и будет поддерживаться до тех пор, пока это необходимо. "Текущий уровень ставки будет поддерживаться до тех пор, пока базовый тренд месячной инфляции не снизится значительно, а инфляционные ожидания не сблизятся с прогнозируемым диапазоном. В случае возникновения значительных и устойчивых рисков для прогноза инфляции жесткость денежно-кредитной политики будет рассмотрена", — говорится в заявлении.

Турецкая лира 11 января обновила очередной исторический минимум к доллару в 30 лир за доллар. Участники рынка в ходе анкетирования Центробанка Турции, проведенного на прошлой неделе, прогнозировали курс доллара к лире к концу года на уровне 40,63 лиры.

По официальной статистике, инфляция в Турции по итогам декабря 2023 года составила 64,77% в годовом выражении. При этом группа независимых экономистов ENAG оценивает инфляцию в 127,21%. Турецкие власти рассчитывают, что к концу 2024 года инфляция снизится почти вдвое — до 34%, говорил министр финансов Мехмет Шимшек.