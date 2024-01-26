2024-01-26T07:50:48+03:00
2024-01-26T07:50:48+03:00
2024-01-26T07:50:48+03:00
2024
https://1prime.ru/banks/20240126/842894482.html
Россиянам предложили новый способ ввода самозапрета на кредиты, пишет СМИ
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Законодатели предлагают упростить механизм установки самозапрета на кредиты для россиян, пишет РБК. Поправки предполагается внести в законы "О потребительском кредите" и "О... ПРАЙМ, 26.01.2024
банки, финансы, новости, кредиты, самозапрет на кредиты, госдума
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Законодатели предлагают упростить механизм установки самозапрета на кредиты для россиян, пишет РБК.
Поправки предполагается внести в законы "О потребительском кредите" и "О кредитных историях".
Согласно предлагаемым нормам, кредиторы и бюро кредитных историй будут проверять запрет на выдачу ссуд по дополнительным параметрам, таким как ИНН.
Подавать заявление о добровольном отказе от получения ссуд планируется разрешить не только на портале "Госуслуги" и в многофункциональных центрах, но и напрямую через банки и микрофинансовые организации.
Срок вступления закона в силу смещается на 15 января 2025 года, а ключевых пунктов — на 15 января 2026 года.
Первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев отметил, что увеличение перечня каналов для подачи заявлений может сдвинуть сроки вступления нормы в силу.
Инструмент добровольного запрета на кредиты потенциально действенный, но есть ряд "потенциально узких мест", которые еще стоит проработать, считают опрошенные эксперты.