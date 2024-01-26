МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Законодатели предлагают упростить механизм установки самозапрета на кредиты для россиян, пишет РБК. Аксаков раскрыл, на что не распространится самозапрет на кредиты

Поправки предполагается внести в законы "О потребительском кредите" и "О кредитных историях".

Согласно предлагаемым нормам, кредиторы и бюро кредитных историй будут проверять запрет на выдачу ссуд по дополнительным параметрам, таким как ИНН.

Подавать заявление о добровольном отказе от получения ссуд планируется разрешить не только на портале "Госуслуги" и в многофункциональных центрах, но и напрямую через банки и микрофинансовые организации.

Срок вступления закона в силу смещается на 15 января 2025 года, а ключевых пунктов — на 15 января 2026 года.

Первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев отметил, что увеличение перечня каналов для подачи заявлений может сдвинуть сроки вступления нормы в силу.

Инструмент добровольного запрета на кредиты потенциально действенный, но есть ряд "потенциально узких мест", которые еще стоит проработать, считают опрошенные эксперты.