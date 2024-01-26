МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Верховный суд России согласился с двумя нижестоящими инстанциями, которые по заявлению АО "Газпромнефть – Московский НПЗ" наложили арест на деньги и другое имущество французского Credit Agricole Corporate and Investment Bank в пределах суммы исковых требований к нему – более 5,5 миллиона евро. Банку Credit Agricole запретили разбирательства с НПЗ "Газпромнефти"

Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Марина Пронина отклонила кассационную жалобу банка Credit Agricole, просившего отправить вопрос об обеспечительных мерах на пересмотр в Судебную коллегию по экономическим спорам.

Меры были приняты в июле Девятым арбитражным апелляционным судом в деле по иску АО "Газпромнефть – Московский НПЗ", потребовавшего признать недействительной банковскую гарантию ответчика в части указания на то, что она регулируется законодательством Сингапура. Истец также потребовал взыскать с французского банка более 5,3 миллиона евро основного долга и более 200 тысяч евро процентов за пользование чужими денежными средствами.

Гарантия обеспечивала обязательства нидерландской Lummus Technology как поставщика по договору поставки с московским НПЗ. В марте 2022 года поставщик отказался от исполнения обязательств, после чего российская компания направила в банк требование о выплате по гарантии в размере перечисленного поставщику аванса.

Арбитражный суд Москвы отказался принять обеспечительные меры, но апелляционный суд это решение отменил и наложил арест на рубли и валюту, ценные бумаги, финансовые инструменты "и иное имущество" (в том числе в виде будущих поступлений) Credit Agricole Corporate and Investment Bank. Это решение затем поддержала кассационная инстанция. Обеспечение действует до вступления в силу судебного акта по спору.

Суд первой инстанции в октябре полностью удовлетворил исковые требования НПЗ "Газпром нефти". Решение обжаловано ответчиком и пока не вступило в силу.

Московский НПЗ – одно из основных перерабатывающих предприятий "Газпром нефти". Credit Agricole берет начало с создания региональных сельскохозяйственных кредитных учреждений во Франции в конце XIX века. Российское подразделение банка не занималось розничными банковскими операциями. По итогам 2021 года чистая прибыль "дочки" составила 3,7 миллиона евро. Группа Credit Agricole в марте 2022 года сообщила о приостановке своей деятельности в России на фоне ситуации вокруг Украины.