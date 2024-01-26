2024-01-26T15:04:24+03:00
2024-01-26T15:04:24+03:00
2024-01-26T15:04:24+03:00
2024
https://1prime.ru/banks/20240126/842900471.html
Николай Сидоров стал председателем правления Росбанка
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Совет директоров Росбанка назначил Николая Сидорова председателем правления банка, он сменит на этом посту Наталью Воеводину после одобрения ЦБ, сообщил банк в своем... ПРАЙМ, 26.01.2024
банки, финансы, новости, росбанк, совет директоров
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Совет директоров Росбанка назначил Николая Сидорова председателем правления банка, он сменит на этом посту Наталью Воеводину после одобрения ЦБ, сообщил банк в своем Telegram-канале.
Сидоров является членом совета директоров банка и председателем одного из ключевых комитетов.
"Совет директоров Росбанка инициировал назначение Николая Сидорова председателем правления Росбанка, которое вступит в силу после одобрения Банком России. Николай Сидоров заменит в этой должности Наталью Воеводину", — сказано в сообщении.