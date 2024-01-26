МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Совет директоров Росбанка назначил Николая Сидорова председателем правления банка, он сменит на этом посту Наталью Воеводину после одобрения ЦБ, сообщил банк в своем Telegram-канале. Совдир "Камаза" утвердил инвестпрограмму до 2030 года

Сидоров является членом совета директоров банка и председателем одного из ключевых комитетов.

"Совет директоров Росбанка инициировал назначение Николая Сидорова председателем правления Росбанка, которое вступит в силу после одобрения Банком России. Николай Сидоров заменит в этой должности Наталью Воеводину", — сказано в сообщении.