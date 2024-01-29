2024-01-29T16:04:13+03:00
2024-01-29T16:04:13+03:00
2024-01-29T16:04:13+03:00
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Правительство выдвинуло кандидатов для переизбрания в набсовет "Сбера"
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Правительство РФ выдвинуло кандидатами для переизбрания в наблюдательный совет Сбербанка вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра финансов Антона Силуанова, его заместителя... ПРАЙМ, 29.01.2024
банки, финансы, новости, сбербанк, набсовет, правительство рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ выдвинуло кандидатами для переизбрания в наблюдательный совет Сбербанка вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра финансов Антона Силуанова, его заместителя Владимира Колычева и помощника президента РФ Максима Орешкина, следует из распоряжения кабмина, имеющегося у РИА Новости.
"Список кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в наблюдательный совет публичного акционерного общества "Сбербанк России" (г. Москва): Колычев В.В. — заместитель министра финансов Российской Федерации, Орешкин М.С. — помощник президента Российской Федерации, Силуанов А.Г. — министр финансов Российской Федерации, Чернышенко Д.Н. — заместитель председателя правительства Российской Федерации", — говорится в сообщении.
В апреле прошлого года Сбербанк переизбрал состав наблюдательного совета в прежнем составе, в него вошли 14 человек, из которых половину составили независимые директора. Официально Сбербанк не публикует состав наблюдательного совета, но из материалов к голосованию следовало, что в него вошли в том числе Чернышенко, Орешкин, Силуанов и Колычев.