МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ выдвинуло кандидатами для переизбрания в наблюдательный совет Сбербанка вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра финансов Антона Силуанова, его заместителя Владимира Колычева и помощника президента РФ Максима Орешкина, следует из распоряжения кабмина, имеющегося у РИА Новости. ЛДПР и правительство поспорили из-за НДФЛ при продаже жилья

"Список кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в наблюдательный совет публичного акционерного общества "Сбербанк России" (г. Москва): Колычев В.В. — заместитель министра финансов Российской Федерации, Орешкин М.С. — помощник президента Российской Федерации, Силуанов А.Г. — министр финансов Российской Федерации, Чернышенко Д.Н. — заместитель председателя правительства Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В апреле прошлого года Сбербанк переизбрал состав наблюдательного совета в прежнем составе, в него вошли 14 человек, из которых половину составили независимые директора. Официально Сбербанк не публикует состав наблюдательного совета, но из материалов к голосованию следовало, что в него вошли в том числе Чернышенко, Орешкин, Силуанов и Колычев.