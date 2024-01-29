МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Информация о процентных ставках по кредиту или займу, которая представлена в офисах или на сайтах кредиторов в России, должна размещаться только вместе с данными о диапазоне значений полной стоимости кредита (ПСК), эти сведения обязательно приводить во всех возможных контекстах и одинаковым со ставкой шрифтом, говорится в материалах ЦБ РФ. ЦБ скорректировал значения надбавок по необеспеченным потребкредитам

С 21 января в России вступила в силу норма закона, согласно которой банки обязаны указывать ПСК на своих сайтах и в офисах рядом со ставкой.

"Информация о процентных ставках по кредиту или займу, которая представлена в офисах или на сайте кредитора, должна размещаться только вместе с данными о диапазоне значений полной стоимости кредита (ПСК)", — указал регулятор.

Речь идет в том числе о публикациях на баннерах, в калькуляторах, всплывающих окнах. При этом сведения о процентных ставках и ПСК следует указывать одинаковым по размеру шрифтом, пояснил ЦБ.

Также регулятор напомнил, что согласно закону, в расчет ПСК должны быть включены все платежи заемщика, от которых зависят условия кредита (ставка, срок и так далее). Кроме того, кредиторы теперь обязаны не позднее чем на следующий день после заключения договора сообщать клиенту об услугах, которые он приобрел вместе с кредитом, и праве отказаться от них в течение 30 дней.

В конце декабря прошлого года директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов призвал банки к сознательности и попросил не указывать низкие ставки по кредитам, которые невозможны. В противном случае ЦБ примет меры, отметил он.