МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Частные инвесторы в России с 1 января получили право открывать больше одного индивидуального инвестиционного счета (ИИС), но Минфин и эксперты не советуют с этим спешить, пока Налоговый кодекс РФ не будет приведен в соответствие с действующим законом о рынке ценных бумаг. Путин поручил обеспечить страховку средств на ИИС-III

"Условия предоставления налоговых льгот установлены НК РФ, поэтому инвесторам при принятии решений необходимо руководствоваться действующими нормами НК", — говорится в ответе Минфина на запрос РИА Новости.

ИИС — это специальный счет, для которого предусмотрены льготы по НДФЛ. Раньше действовали ИИС двух типов (А и Б): владелец первого мог вернуть себе НДФЛ с внесенной на счет суммы в пределах 400 тысяч рублей в год, а второго – получить освобождение от НДФЛ на всю сумму дохода при закрытии счета. При этом инвестор мог одновременно иметь только один ИИС.

С 2024 года в законе появился третий тип ИИС, с более гибкими условиями, позволяющими в частности, комбинировать налоговые льготы счетов первого и второго типов. Ранее открытые счета продолжат действовать, открыть заново теперь можно только ИИС-III. Зато теперь каждый инвестор может иметь до трех счетов, причем без ограничения по сумме на них.

Правда, открыв второй и третий ИИС сейчас, инвестор может столкнуться с проблемой: получить требование от ФНС вернуть ранее полученные инвестиционные вычеты, поскольку тем самым он нарушит действующие требования НК. Корреспондирующие с законом о рынке ценных бумаг поправки в Налоговый кодекс пока не приняты, они находятся на рассмотрении Госдумы.

"Лучше пока (до прояснения ситуации) не открывать второй ИИС. Или, если открываете — не заявляйте налоговый вычет", – советует инвестстратег УК "Арикапитал", доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов.

В Минфине ожидают, что необходимые поправки в Налоговый кодекс будут приняты в весеннюю сессию Госдумы. Впрочем, даже если инвестор успеет открыть новый ИИС до этого времени и получит претензии со стороны налоговых органов, беспокоиться не стоит: поправки будут иметь обратную силу и вступят в действие с 1 января 2024 года.