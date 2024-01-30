МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Россия обсуждает с другими странами БРИКС взаимодействие национальных систем передачи финансовых сообщений, при этом к российской платформе уже подключились 159 иностранных участников из 20 стран, сообщила в интервью РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина. Набиуллина рассказала о главных задачах стран БРИКС в 2024 году

"У России есть Система передачи финансовых сообщений, которая является альтернативой SWIFT. Аналогичная инфраструктура есть и у некоторых других стран. Мы ведем дискуссии о взаимодействии таких платформ, но здесь важны интерес и техническая готовность наших партнеров", — прокомментировала глава ЦБ вопрос, готовы ли страны БРИКС к интеграции национальных систем передачи финансовых сообщений.

Набиуллина добавила, что при этом к российской системе уже "присоединились 159 иностранных участников из 20 стран".

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT — международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.

Многие другие крупные страны также имеют свои национальные альтернативы, например, в Китае есть CIPS, в Индии – SFMS.

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