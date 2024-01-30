2024-01-30T04:08:00+03:00
2024-01-30T04:10:45+03:00
2024-01-30T04:08:00+03:00
2024
https://1prime.ru/banks/20240130/842926523.html
Набиуллина сообщила, как увеличилась доля юаня в расчетах за экспорт России
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Доля юаня в расчетах за российский экспорт за последние два года выросла в 86 раз — до 34,5%, а в импорте — более чем в 8 раз, до 36,4%, заявила в интервью РИА Новости... ПРАЙМ, 30.01.2024
банки, финансы, экономика, мировая экономика, новости, россия, юань, расчеты, экспорт
https://cdnn.1prime.ru/images/83299/04/832990499.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83299/04/832990499.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83299/04/832990496.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83299/04/832990496.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83299/04/832990493.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83299/04/832990493.jpg
https://1prime.ru/Forex/20240122/842861433.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Доля юаня в расчетах за российский экспорт за последние два года выросла в 86 раз — до 34,5%, а в импорте — более чем в 8 раз, до 36,4%, заявила в интервью РИА Новости председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Сейчас внешнеэкономическая деятельность очень активно переключается на использование других валют, прежде всего юаня. Например, в экспорте России два года назад доля китайской валюты была 0,4%, а по последним данным – 34,5%, в импорте она выросла с 4,3 до 36,4%. То есть достаточно большой рост", — сообщила Набиуллина.
Россия после введения против нее западных санкций стала активно переходить на расчеты в национальных валютах. Многие другие государства также задумались о своей зависимости от доллара. Как сообщало ранее РИА Новости, теперь уже каждая третья страна ООН решила сделать ставку на развитие национальных средств платежа.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru в 11.00 мск.