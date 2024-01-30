МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Доля юаня в расчетах за российский экспорт за последние два года выросла в 86 раз — до 34,5%, а в импорте — более чем в 8 раз, до 36,4%, заявила в интервью РИА Новости председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Китайские государственные банки начали спасать юань, пишет СМИ

"Сейчас внешнеэкономическая деятельность очень активно переключается на использование других валют, прежде всего юаня. Например, в экспорте России два года назад доля китайской валюты была 0,4%, а по последним данным – 34,5%, в импорте она выросла с 4,3 до 36,4%. То есть достаточно большой рост", — сообщила Набиуллина.

Россия после введения против нее западных санкций стала активно переходить на расчеты в национальных валютах. Многие другие государства также задумались о своей зависимости от доллара. Как сообщало ранее РИА Новости, теперь уже каждая третья страна ООН решила сделать ставку на развитие национальных средств платежа.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru в 11.00 мск.